Hastaneye kaldırılan Derya Uluğ’a büyük şok: 600 bin TL’lik mücevheri çalındı

Geçtiğimiz günlerde yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle hastaneye kaldırılan Derya Uluğ, yaşadığı hırsızlık olayıyla sarsıldı. Amsterdam’da konser veren şarkıcının dönüş yolunda 600 bin TL değerindeki mücevherleri çalındı.

Son dönemin popüler şarkıcıları arasında yer alan Derya Uluğ, sağlık sorunları yaşayarak hastaneye kaldırılmıştı. Bir konserinde rahatsızlanan Uluğ, domuz gribi teşhisiyle tedavi altına alınmıştı. Durumu kötüleşen isim birçok konserini ertelemek zorunda kaldığını belirtti.

Yaşadığı sağlık sorunlarıyla adından söz ettiren Derya Uluğ, Amsterdam konseri dönüşü hayatının şokunu yaşadı. Ünlü şarkıcının 600 bin TL değerindeki mücevherlerini çaldırdığı ortaya çıktı.

ŞİKAYETTE BULUNDU

Hürriyet’te yer alan habere göre; konser sonrası İstanbul’a dönen şarkıcı, havalimanında teslim aldığı bavulunu evinde açtı. Ancak mücevherlerinin bulunduğu takı kutusunu boş bulunca neye uğradığını şaşırdı. Şikayette bulunan şarkıcının takılarının değerinin 600 bin TL olduğu öğrenildi.

BAVULUNU AÇINCA FARK ETTİ

Yaşanan üzücü olayla ilgili konuşan Derya Uluğ, “İstanbul’da bavulumu açtığımda, takı kutumu açık şekilde buldum. Değerli takılarım çalınmış. Gitti hepsi. Gerekli başvuruları yaptım. Bundan sonra değerli eşyalarımı yanımdan ayırmayacağım. Çok üzüldüm” diye konuştu.

Geçen haftadan beri talihsizlikler peşini bırakmayan şarkıcı bu aralar ciddi anlamda nazara geldiğinin altını çizdi.