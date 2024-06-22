Güldür Güldür’ün yıldızı Rüştü Onur Atilla boşandı! Ayrılığı sosyal medyadan duyurdu

Güldür Güldür Show’da İbrahim karakterini üstlenen oyuncu Rüştü Onur Atilla, 10 yıllık eşi Sinem Ayyıldız ile boşandıklarını sosyal medyadan duyurdu. Atilla paylaşımında “2014'te hayatımızı birleştirdiğimiz Sinem Ayyıldız ile evliliğimiz 10 Haziran 2024 tarihinde anlaşmalı boşanma usulü ile sonlanmıştır” dedi.

Birçok film ve tiyatroda oynayan, rol aldığı Güldür Güldür Show ile adını geniş kitlelere duyuran Rüştü Onur Atilla, kişisel Instagram hesabından yaptığı paylaşımla gündeme oturdu. Atilla, 2014 yılında nikah masasına oturduğu Sinem Ayyıldız ile boşandıklarını duyurdu.

“EVLİLİĞİMİZ ANLAŞMALI BOŞANMA İLE SONLANMIŞTIR”

Sosyal medyadan konuyla ilgili açıklama yapan Rüştü Onur Atilla, boşanmanın anlaşmalı olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

“Merhaba, 2014'te hayatımızı birleştirdiğimiz Sinem Ayyıldız ile evliliğimiz 10 Haziran 2024 tarihinde anlaşmalı boşanma usulü ile sonlanmıştır. Mesleğim sebebiyle kamuoyunu ve basını bilgilendirmem gerektiği için bu paylaşımı yapıyorum. Herkesin mutlu ve sağlıklı olması, çocuklarımızın da bu yeni düzenimizde sevgi ile büyümeleri tek dileğim... Kendim, Sinem ve çocuklarımızın bundan sonraki yaşamlarımızı huzurla, keyifle yaşayabilmemiz adına göstereceğiniz hassasiyet ve anlayış için şimdiden herkese teşekkür ediyorum.”

Çiftin Kemal ve Uygar adında iki oğlu bulunuyor.

45 KİLO VERMİŞTİ

Öte yandan Güldür Güldür Show’daki performansıyla adından söz ettiren Rüştü Onur Atilla, 1 yıl önce mide küçültme ameliyatı olmuştu. Operasyonun ardından 45 kilo veren oyuncu değişimiyle adından söz ettirmişti. Verdiği kilolarla dikkat çeken isim için “İğne ipliğe dönmüş” , “Çok zayıflamış” yorumları yapılmıştı.