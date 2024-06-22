Kızılcık Şerbeti’nin eski Abdullah'ı Settar Tanrıöğen, TikTok canlı yayınında ortaya çıktı

Usta oyuncu Settar Tanrıöğen, beyin kanaması geçirmiş ve yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle Kızılcık Şerbeti dizisinden ayrılmıştı. Uzun zamandır gözlerden uzak olan Tanrıöğen bir TikTok yayınında ortaya çıktı.

26 Ocak’ta beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen, rol aldığı dizi Kızılcık Şerbeti’ne veda etmek zorunda kalmıştı. Zor günleri atlatan oyuncu bir TikTok yayınında görüldü.

KIZILCIK ŞERBETİ’NE VEDA ETMİŞTİ

Kızılcık Şerbeti dizisinde üstlendiği ‘Abdullah Ünal’ karakteriyle izleyiciden alkış alan Settar Tanrıöğen, beyin kanaması geçirmişti. Üç kez ciddi ameliyat geçiren oyuncunun bir süre ekranlardan uzak kalacağı öğrenilmişti.

‘DİZİYE GERİ DÖNECEK Mİ?’ DİYE SORULDU

Bu süreçte hafıza kaybının yanı sıra birçok problem yaşayan Settar Tanrıöğen’in yerine meslektaşı Ahmet Mümtaz Taylan getirildi. Yeni sezonda diziye dönüp dönmeyeceği merak edilen Tanrıöğen, bir TikTok canlı yayınında ortaya çıktı. Oyuncuya birçok hayranından “Diziye geri dönecek misiniz?” soruları yöneltildi.

BAZI TAKİPÇİLERİNDEN OLUMSUZ YORUMLAR

Öte yandan yayın kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi. Bazı sevenleri oyuncuya ‘geçmiş olsun’ dileklerinde bulunurken, bazıları ise “TikTok’a da girmeyen yok maşallah” , “Yayından para kazanma peşinde” gibi olumsuz yorumlar yaptı.