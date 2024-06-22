Abla Nihal Candan fotoğraf paylaştı, Bahar Candan’ın cezaevinde olmadığı ortaya çıktı

Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarından haklarında soruşturma başlatılan Candan kardeşlerden Nihal Candan, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle geçtiğimiz haftalarda tahliye edilmişti. Bahar Candan’ın ise tutuklu olduğu cezaevinde kendisine zarar öne sürülmüştü. Son olarak, abla Candan’ın paylaşımıyla kardeşi Bahar Candan’ın cezaevinde olmadığı ortaya çıktı.

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Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarından haklarında soruşturma başlatılan Candan kardeşlerin yargılanmasına Eylül ayında başlanacak. Kardeşlerin hakim karşısına çıkacağı tarih merakla beklenirken, Nihal Candan’dan şaşırtan bir paylaşım geldi.

NİSAN AYINDA TAHLİYE OLDU

6 ay önce tutuklanan Nihal Candan, hızla kilo verdiği için cezaevinden tahliye edilmişti. Anoreksiya nevroza teşhisi konulan fenomen, 37 kiloya kadar düşmüştü. ‘Yemek yememe’ hastalığı olarak da bilinen rahatsızlığı nedeniyle doktor onayıyla serbest bırakılmıştı.

Gündemden düşmeyen sosyal medya fenomeni iki kardeşin 4 Eylül’de hakim karşısına çıkacağı öğrenilmişti. Bahar Candan'ın 14 yıldan 44 yıla, Nihal Candan'ın ise 8 yıldan 24 yıla kadar hapsi istendiği bilgisi kaydedilmişti.

KOĞUŞTA KENDİSİNE ZARAR VERMİŞTİ

Öte yandan kara para aklama ile suç örgütüne üye olma suçlarından tutuklu bulunan Bahar Candan’ın, Silivri'de kaldığı cezaevinde kendini yaraladığı öne sürülmüştü. Candan’ın koğuşta kendisine zarar verdiği iddia edilmişti.

KARDEŞİNİ HASTANEDE ZİYARETE GİTTİ

Son olarak abla Nihal Candan’ın paylaşımıyla Bahar Candan’ın akıbeti belli oldu. Nihal Candan, sosyal medya hesabından Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sinir Hastalıkları Hastanesi’nden paylaşım yaparak kardeşini ziyarete geldiğini açıkladı.

“DAYANMAK ZORUNDAYIZ İKİMİZ DE”

Bir sonraki gönderisinde ise kardeşine moral veren Nihal Candan, şunları yazdı:

“Burası senin evin değil bir tanem. Az kaldı evine, ailene kavuşacaksın. Canım kardeşim, güçlü kardeşim. Dayanmak zorundayız ikimiz de.”