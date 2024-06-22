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Gamze Özçelik’ten eşi Reshad Strik’in doğum gününe özel paylaşım! Fotoğrafa beğeni yağdı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Gamze Özçelik’ten eşi Reshad Strik’in doğum gününe özel paylaşım! Fotoğrafa beğeni yağdı

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Eski oyuncu ve Umuda Koşanlar Derneği kurucusu Gamze Özçelik, eşi Reshad Strik’in doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı. Özçelik, yayınladığı kareye “İyi ki doğdun kalbim” notunu düştü.

Arka Sokaklar dizisinde rol alan Gamze Özçelik, oyunculuğu bırakmasının ardından kurduğu Umuda Koşanlar Derneği ile kendini hayır işlerine adadı. Yardım faaliyetlerine kız kesmeden devam eden Özçelik, geçtiğimiz haftalarda Boşnak asıllı Avustralyalı oyuncu Reshad Strik ile dünya evine girdi. Sürpriz nikahı gündem olan çiftten Gamze Özçelik, son olarak eşinin doğum gününde yaptığı paylaşımla gündeme geldi.

“YENİ BİR BAŞLANGIÇ İÇİN ELHAMDÜLİLLAH”

İlk evliliğini Uğur Pektaş ile yapan Gamze Özçelik, yeniden nikah masasına oturdu. Özçelik, oyuncu Reshad Strik ile geçtiğimiz haftalarda dünyaevine girdi. Çift, en mutlu gününden kareleri Instagram’da takipçileriyle paylaştı. 

Strik, bir fotoğrafın altına düştüğü notta “İki yıldan fazla süren yalnızlığın ardından yeni bir başlangıç için Elhamdülillah” ifadelerini kullandı. Eşinin paylaşımına kayıtsız kalmayan Özçelik ise “Şimdi birlikte yollara düşme zamanı” mesajıyla karşılık verdi.

Gamze Özçelik’ten eşi Reshad Strik’in doğum gününe özel paylaşım! Fotoğrafa beğeni yağdı - 1. Resim

BALAYINA TANZANYA’YA GİTTİLER

Çiçeği burnunda çift, balayı yerine rotayı Tanzanya’ya çevirdi. İkili, balayına çıkmak yerine ihtiyaç sahiplerini ziyaret etti. Çiftin bu hareketi sevenlerinden tam not aldı.

DOĞUM GÜNÜNE ÖZEL PAYLAŞIM

Öte yandan 22 Haziran doğumlu Reshad Strik, 43 yaşına girdi. Gamze Özçelik, eşinin doğum gününü sosyal medyadan kutlamayı ihmal etmedi. Instagram’dan yan yana çekilen bir karelerine yer veren Özçelik fotoğrafa “İyi ki doğdun kalbim” notunu düştü. 

Gamze Özçelik’ten eşi Reshad Strik’in doğum gününe özel paylaşım! Fotoğrafa beğeni yağdı - 2. Resim

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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