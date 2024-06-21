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Tatil rotasını Yunanistan'a çeviren Öykü Gürman'ın ödediği hesap gündem oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Tatil rotasını Yunanistan&#039;a çeviren Öykü Gürman&#039;ın ödediği hesap gündem oldu

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

‘Evlerinin Önü Boyalı Direk’ şarkısıyla hafızalara kazınan Öykü Gürman, Yunanistan tatilinde ödediği hesapla gündem oldu. Gürman’ın “İki kişi 35 Euro'ya (1.233 TL) gayet doyduk” açıklaması tartışmalara yol açtı.

Geçtiğimiz yaz iş adamı Fatih İçmeli ile dünya evine giren Öykü Gürman, tatil rotasını Yunanistan’a çevirdi. Yaptığı açıklamalarla zaman zaman adından söz ettiren Gürman, tatil açıklamasıyla gündeme oturdu. 

Öykü Gürman, Kurban Bayramı tatili için soluğu Yunanistan’da aldı. Yurt dışı tatilinin Türkiye’ye göre avantajlı olduğunu belirten Gürman, Yunan mutfağını övmeyi ihmal etmedi. 

“Deniz ürünleri olsun, salata, kalamar, karides, balık falan o konuda çok başarılı ve çok uygun” diyen Öykü Gürman, iki kişi için ödedikleri hesabı söyledi. Gürman’ın açıklaması tartışmalara neden oldu. 

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Bir mekan çıkışı muhabirlerin sorularını cevaplayan şarkıcı, “İki kişi 35 Euro'ya (1.233 TL) gayet doyduk” açıklamasını yaptı. “Bahşiş verdiniz mi?” sorusuna ise “Onlar içinde alıyorlar” diyerek karşılık verdi. 

Bu açıklama sonrası sosyal medya ikiye bölündü. Bazı kişiler bu hesabın normal olduğunu söylerken, bazıları ise fiyatı yüksek buldu.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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