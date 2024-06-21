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4. kez evlenen Burak Sergen balayına çıktı! İşte ilk kare…

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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4. kez evlenen Burak Sergen balayına çıktı! İşte ilk kare…

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Oyuncu Burak Sergen, kendi tiyatrosunda genel müdür olarak görev yapan Gizem Şağban ile evlenmişti. Dördüncü kez nikah masasına oturan Sergen, eşiyle balayından fotoğraf paylaştı.

63 yaşındaki oyuncu Burak Sergen, geçtiğimiz ocak ayında Nihan Ünsal ile aldatma gerekçesiyle boşanmıştı. Olaylı şekilde ayrılan Sergen aradığı mutluluğu Gizem Şağban’da buldu. 63 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz günlerde dördüncü kez dünya evine girdi. 

4. kez evlenen Burak Sergen balayına çıktı! İşte ilk kare… - 1. Resim

4. KEZ EVLENDİ

Daha önce üç kez nikah masasına oturan ünlü oyuncu, 1991-1992 yılları arasında şarkıcı Pamela Spence ile evli kalmıştı. 1999-2018 arasında Işıl Sergen ile evlilik yaşamıştı. Daha sonra 2021’de Nihal Ünsal ile nikah masasına oturan Sergen, 2024’te ihanet nedeniyle boşanmıştı. ‘Hudutsuz Sevda’ , ‘Çukur’ , ‘Halka’ gibi birçok dizide rol alan oyuncu, kendi tiyatrosunda genel müdür olarak görev yapan 37 yaşındaki Gizem Şağban ile 4. evliliğini yaptı.

4. kez evlenen Burak Sergen balayına çıktı! İşte ilk kare… - 2. Resim

DÜMENİN BAŞINA GEÇTİ

Fuat Paşa Yalısı’nda görkemli bir törenle evlenen çift, balayına çıktı. Tatil için ise Yunan adası Samos’u tercih ettiler. Dümenin başına geçen Burak Sergen, tekneyle denize açıldıkları kareyi Instagram’dan paylaştı. 

4. kez evlenen Burak Sergen balayına çıktı! İşte ilk kare… - 3. Resim

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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