Ezgi Sertel yaşadığı acı olayı itiraf etti: Reklam arasında düşük yaptım

‘Lezzet Haritası’ , ‘Gelinim Mutfakta’ gibi sunduğu programlarla hafızalara kazınan Ezgi Sertel, katıldığı bir programda özel hayatına dair samimi açıklamalar yaptı. “Reklam arasında düşük yaptım” diyen Sertel, o dönem yaşadıklarını ve hissettiklerini içtenlikle anlattı.

Sunuculuğunu yaptığı yemek programlarıyla geniş bir hayran kitlesine Ezgi Sertel, Armağan Çağlayan’ın YouTube’daki ‘Şimdiki Aklım Olsaydı’ programına konuk oldu. Sertel, programda yaşadığı düşük anını anlattı.

Sunduğu programlarla dikkat çeken ve ‘Tek Türkiye’ , ‘Yağmurdan Sonra’ gibi dizilerde rol alan Ezgi Sertel, anlattıkları ile sosyal medyanın gündemine oturdu.

“REKLAM ARASINDA, ACAYİP BİR ŞOKTU”

2016’da oyuncu Ozan Çobanoğlu ile dünya evine giren Ezgi Sertel iki defa düşük yaptığını söyledi. Sertel, “İki tane sebebi olmayan düşük yaptım. İkincisi reklam arasında, acayip bir şoktu. O acıyı tarif edemiyorum” dedi.

“HASTANEYE GİTTİM, KÜRTAJ OLDU”

Açıklamasının ardından Armağan Çağlayan ise “Yayına çıktın mı?” diye sordu. Ünlü isim bu soruya şöyle karşılık verdi:

“Yayına çıktım sonra veda ettim kapattım. Reklam arasında olduğu için sonradan döndüm. Canlı yayındı bir de oturdum, düşük devam ediyor ama programı kapatmam lazımdı. Kesip atamıyorsunuz… Bir sıkıntı olduğunu herkes anladı ama ne olduğu anlayamadılar. Sonra herkesin stüdyodan çıkmasını istedim ve sonra ben çıktım. Oradan doğru hastaneye gittim. Kürtaj oldu, temizlendi filan. O korku, o kaygı, o üzüntü cabası zaten. Çocuğunuzu kaybediyorsunuz. Hala insanın aklına gelince kötü oluyor.”

“ÜÇÜNCÜ HAMİLELİĞİMDE İKİZLERİM OLDU”

Yaşadığı acı olaydan sonra programa birkaç gün sonra döndüğünü belirten Sertel, sözlerinin devamında şunları söyledi:

“Kanal ara vermemin mümkün olduğunu söyledi ama ben devam edeceğim dedim. Çünkü evde yalnız kaldığım zaman sürekli içimden bir şeyler gittiğini hissediyordum, bu durum bana çok iyi gelmedi. Ben işime devam ettim, orada en azından kafa dağıttım. Ama her şeyde bir hayır var, üçüncü hamileliğimde ikiz çocuk sahibi oldum.”