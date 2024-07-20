16 yaşında kaçarak evlenmişti! Yıldız Tilbe’nin kızı Sezen annesinin kopyası

Şarkıcı Yıldız Tilbe’nin sır gibi sakladığı kızı Sezen, uzun süre sonra ortaya çıktı. Onu görenler annesiyle olan benzerliği karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

Geçtiğimiz günlerde 15 yıldır küs olduğu İbrahim Tatlıses ile barışmasıyla gündem olan Yıldız Tilbe, son olarak kızıyla olan benzerliğiyle gündeme geldi.

Bir neslin şarkılarıyla büyüdüğü Yıldız Tilbe, 16 yaşında gönlünü kaptırdığı Güngör Karahan ile kaçarak evlenmişti. Eşi askerdeyken kızı Sezen Burçin doğmuştu. Tilbe, yakın arkadaşı Sezen Aksu’nun ismini kızına vermişti. Çift, yaşadıkları sorunlar nedeniyle kızları 5 yaşına geldiğinde boşanmıştı.

SEZEN CAN İKİ KEZ EVLENDİ

Tilbe’nin kızı Sezen Burçin ise ilk evliliğini Serdar Özdenile ile yaptı. Bu evlilikte aradığı mutluluğu bulamayan isim, daha sonra spor eğitmeni Tarık Can ile dünya evine girdi.

Sezen Burçin’in Tarık Can ile olan birlikteliğinden iki kızı dünyaya geldi. İkili kızlarının ismini ise Seyran ile Samira koydu. Şimdilerde 39 yaşında olan Sezen, Instagram hesabını aktif olarak kullanıyor ve çocuklarının fotoğraflarını paylaşıyor.

KIZI ADETA İKİZİ GİBİ

Genç yaşta anneanne olan Yıldız Tilbe, kızıyla ilişkisini gözlerden uzak yürütse de torunlarıyla olan fotoğraflarına zaman zaman kişisel hesabından yer veriyor.

Tilbe’nin kızıyla olan benzerliği de çok konuşuluyor.

İşte Yıldız Tilbe'nin kızı, damadı ve torunları...