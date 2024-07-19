Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > ‘Dünya Güzellerim Tatilde’ programında şoke eden gelişme: 3. bölümü göremeden yayından kaldırıldı

‘Dünya Güzellerim Tatilde’ programında şoke eden gelişme: 3. bölümü göremeden yayından kaldırıldı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
‘Dünya Güzellerim Tatilde’ programında şoke eden gelişme: 3. bölümü göremeden yayından kaldırıldı
Magazin, Bülent Ersoy, Dünya Güzellerim, Haber

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz hafta Bülent Ersoy ve makyör Tolgahan Karataş arasında yaşanan krizle gündeme gelen ‘Dünya Güzellerim Tatilde’ programının yayından kaldırıldığı iddia edildi. Yapımın 3. bölüm yayınlanmadan veda ettiği öne sürüldü.

Magazin yazarı Onur Akay, “Biraz önce Bülent Ersoy’la konuştum ve doğrulattım” diyerek Dünya Güzellerim Tatilde programının yayından kaldırıldığını duyurdu. 

“DÜNYA GÜZELLERİM TATİLDE VEDA ETTİ”

Bülent Ersoy, Safiye Soyman, Banu Alkan ve Seray Sever’in yer aldığı ve Show TV ekranlarında yayınlanan Dünya Güzellerim isimli programın iddiaya göre yayın hayatına son verildi. Onur Akay, “Maalesef Dünya Güzellerim Tatilde programı yayın hayatına üçüncü bölüm yayınlanmadan veda etti. Az önce Bülent Ersoy ile telefonda konuştum ve yayından kaldırıldığını doğrulattım. Kanal yönetimi yaşanan olaylar nedeni ile programı yayından kaldırdı. Bülent Ersoy, zaten bazı uygunsuz davranışlar nedeni ile programdan ayrıldığını açıklamıştı” ifadelerini kullandı.

Dünya Güzellerim programının yeni bölümü dün akşam yayınlanacaktı ancak yayınlanmadı. Yapım şirketinin ise konuyla ilgili sessizliğini koruması dikkat çekti. 

BÜLENT ERSOY PROGRAMDAN AYRILMIŞTI

Öte yandan programda yer alan Bülent Ersoy, ekiple yollarını ayırdığını geçtiğimiz gün yaptığı açıklamayla duyurmuştu. Ersoy, makyörünün uygunsuz davranışlarda bulunduğunu iddia ederek, “Her zaman şeffaf olmayı yeğleyen bir kişi olarak bu kez yine aynı şeffaflıkla sizleri bir konu hakkında bilgilendirmek istediğim için bu duyuru yazımı kaleme aldım efendim” demişti.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Galatasaray'ın Arda Güler'i olacak deniyordu! Genç yıldız kulüpsüz kaldı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Orhan Gencebay’ın gelini kayınpederinin ceketlerini giyiyor! - MagazinGelininin ilginç tarzı gündem oldu! Ceketlerini giyiyorFiliz Erkal, eşi İbrahim Erkal'ın vefat ettiği günü ilk kez anlattı! - MagazinEşinin vefat ettiği günü ilk kez anlattı! Her detayı üzdüAta Demirer'den milyonluk yatırım! - MagazinAta Demirer'den milyonluk yatırım!Sosyal medya fenomeni Pan Xiaoting, canlı yayında yemek yerken öldü - MagazinSosyal medya fenomeni Pan Xiaoting, canlı yayında yemek yerken öldüBöylesi görülmedi! Dubai Prensesi Şeyh Mahra eşini Instagram’dan boşadı - MagazinDubai prensesi eşini sosyal medyadan boşadıYıllardır konuşmuyorlardı! Yıldız Tilbe ve İbrahim Tatlıses 15 yıl sonra aynı karede - Magazin15 yıllık küslük sona erdi
Sonraki Haber Yükleniyor...