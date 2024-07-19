Ata Demirer'den milyonluk yatırım!

Yaz aylarını Bozcaada’da geçiren ünlü komedyen Ata Demirer, sosyal medya hesabından yeni aldığı lüks teknesini "Hoş geldin kızım" notuyla paylaştı. Demirer, teknesine ise “Sevdalı” adını verdi.

Deniz aşkıyla bilinen Ata Demirer, sevdasından vazgeçemiyor.

Verdiği kilolarla çok konuşulan ünlü komedyen, en son lüks bir tekne satın aldı. Teknesine ise 'sevdalı' adını verdi.

Ünlü komedyen milyonluk teknesini sosyal medya üzerinden 'Hoş geldin kızım' notu ile paylaştı. Paylaşımına kısa süre içerisinde beğeni ve yorum yağdı.