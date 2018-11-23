Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çekimler boyunca sadece sahadaki yapım ekibinde 400’e yakın kişinin çalıştığı filmin aksiyon sahneleri ise Kore’den gelen 40 kişilik özel bir ekip tarafından çekilmişti. Tarihi yarımada üzerinde ve Boğaz’da helikopterlerle yapılan çekimlerin yanı sıra filmdeki aksiyon dolu pek çok sahnede çalışan Koreli aksiyon ekibi Türkiye’deki ilk çekimlerini Organize İşler filmi ile gerçekleştirdiler. Filmin oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan, Kıvanç Tatlıtuğ, Ezgi Mola, Bensu Soral, Rıza Kocaoğlu, Okan Çabalar, Güven Kıraç, Ahmet Mümtaz Taylan, Ersin Korkut, Erdem Baş, Mahir İpek, Ekin Türkmen, Atakan Çelik ve Safa Sarı yer alıyor.