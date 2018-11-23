Çekimler boyunca sadece sahadaki yapım ekibinde 400’e yakın kişinin çalıştığı filmin aksiyon sahneleri ise Kore’den gelen 40 kişilik özel bir ekip tarafından çekilmişti. Tarihi yarımada üzerinde ve Boğaz’da helikopterlerle yapılan çekimlerin yanı sıra filmdeki aksiyon dolu pek çok sahnede çalışan Koreli aksiyon ekibi Türkiye’deki ilk çekimlerini Organize İşler filmi ile gerçekleştirdiler. Filmin oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan, Kıvanç Tatlıtuğ, Ezgi Mola, Bensu Soral, Rıza Kocaoğlu, Okan Çabalar, Güven Kıraç, Ahmet Mümtaz Taylan, Ersin Korkut, Erdem Baş, Mahir İpek, Ekin Türkmen, Atakan Çelik ve Safa Sarı yer alıyor.
Organize İşler Sazan Sarmalı'ın vizyon tarihi belli oldu
23.11.2018 - 15:56 | Son Güncelleme: 23.11.2018 - 16:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
2018-2019 Sinema Sezonu’nun merakla beklenen filmi Organize İşler vizyon tarihini 1 Ocak 2019 olarak açıkladı. Organize İşler Sazan Sarmalı geçtiğimiz Haziran ayında start almış, İstanbul’un Kadıköy, Moda, İstiklal Caddesi, Galata Köprüsü, Eminönü, Mısır Çarşısı, Kapalıçarşı ve Karaköy gibi gündüz nüfusu milyonları aşan bölgelerinde ve halkla içiçe 8 haftada çekimlerini tamamlamıştı.
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590064 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/590064.aspx
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