Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Survivor yarışmasına katıldığı dönemde büyük dersler çıkardığını söyleyen Günçe’den, Survivor ile ilgili önemli açıklamalar geldi. Günçe, en çok merak edilen konulardan birisi olan ekstra yemek temini ile ilgili açıklamarda bulundu.

Adada kesinlikle ekstra yemek verilmediğini belirten Günçe şunları söyledi:

"Mesela hastaneye gidiyorsunuz orada da yemek yok. Eğer takımın ödülü kazandıysa o gün o yemek geliyor, yoksa aç kalıyorsunuz.



Yarışma öncesi sadece su ve Hindistan cevizi var başka da bir şey yok."