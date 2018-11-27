Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cem Yılmaz, Türkiye'de bir ilki gerçekleştirecek. Karakomik Filmler kapsamında Kaçamak, 2 Arada, Emanet ve Deli'yle beyazperdede olacak. Yılmaz, "Kaçamak ve 2 Arada tek proje gibi... Seyirci bir biletle iki film izleyebilecek. Bir risk teşkil ettiğini düşünmüyorum. Zaten bir filmi 60 dakikada en güzel şekilde anlatmış oluyoruz. İlk defa yapılacak ama son olmayacak en azından sisteme ben devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

SİNEMAYA BİR SÜRE ARA VERECEĞİM

Beş yıl sonra yeniden stand-up gösterisi yapacak olan Yılmaz, "Bu projelerden sonra sinemaya bir süre ara vereceğim. 2019'da film bombardımanı yapmak ve izleyiciye güzel hikayeleri olan projeler izletmek istedim" şeklinde konuştu.

Kendisini sahnede özgür hissettiğini söyleyen Yılmaz, "Daha önce hiç gitmediğim yerlerde turneler yapacağım. İnsanların beni görmek istediği en ücra yere dahi gitme niyetim var. Bunların başında Anadolu'dan şehirler geliyor" açıklamasını yaptı.

Emanet'ten Ilıcalı'ya rol verdiğini de söyleyen Yılmaz konu hakkında, "Meraklı amatörlere olabildiğince imkan tanıyoruz, belirli ücret dahilinde. Acun da bunlardan biri" diye konuştu. (Milliyet)