Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

"Söylemezsem Olmaz" isimli programda şarkıcı Dilber Ay, Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'nın boşanmalarının ticari olduğunu söyledi.

Verdiği röportajda geçen pazartesi günü boşanan Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı hakkında olay oluşturacak bir yorum yaptı.

Dilber Ay, Subaşı'nın aylık 125 bin TL nafaka almasıyla ilgili şöyle konuştu: Adam zenginse kadınlar evleniyor. Bir ay, bir buçuk ay, sonra şut… Tak, kendini aylığa bağlıyor.

"Ticari evlilik bunlar. Acun'un yerinde olsam ben o parayı vallahi de billahi de vermem."