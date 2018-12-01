Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şarkıcı Sıla Gençoğlu, fiziksel şiddet gördüğünü iddia ettiği oyuncu sevgilisi Ahmet Kural'dan şikayetçi oldu. Sıla, savcıya dayağın izi olarak 6 kare fotoğraf sundu. O fotoğraf karelerinde, Sıla'nın kollarında, yüzünde morluklar vardı.

Oyuncu Ahmet Kural ise Sıla'ya şiddet uygulamadığını iddia etti. Sadece 29 Ekim sabahı tartıştıklarını öne sürdü. Kural, "Asılsız iftira, yargısız infaz yapanlara şunu söylüyorum; haksız olmak haksızlığa uğramaktan daha acıdır." dedi.

Son olarak soruşturmanın seyrini değiştirebilecek bu görüntüler dosyaya konuldu.

30 Ekim gecesi çekilen görüntülerde, Sıla bir arkadaşının evinde eğleniyor. Sıla'nın oldukça neşeli tavırları dikkat çekiyor.

EĞLENDİKTEN BİR GÜN SONRA DARP RAPORU ALDI

Sıla'nın ellerinde ve kollarında darp izleri görünmüyor. Ama şarkıcı Sıla eğlendikten 1 gün sonra özel bir hastaneden darp raporu aldı.

Şimdi bu görüntüler soruşturmayı yürüten savcılık tarafından incelenmeye gönderilecek. ve şu sorunun yanıtı aranacak:

Sıla Ahmet Kural'dan mı dayak yedi yoksa bu görüntülerden sonra mı şiddete uğradı?

Bu sorunun yanıtı gelecek olan raporla ortaya çıkacak.