Yayınlandığı ilk günden itibaren 45. Bölüm süresince ekranın en farklı, en çok konuşulan ve fenomen yapımı olmayı başaran dizinin oyuncuları son bölümü birlikte izledi. Duygusal anların yaşandığı finalin ardından sahneye çıkan dizinin yapımcılarından Pelin Diştaş, oyuncular, dizinin yönetmenleri Ali Bilgin, Deniz Yorulmazer ve senaristti Meriç Acemi ekipte emeği geçen ve ekran başında diziyi izleyen herkese teşekkür etti.
Ufak Tefek Cinayetler'den mutlu son! Dizinin sevilen oyuncuları final bölümünü izledi
13.12.2018 - 14:24 | Son Güncelleme: 13.12.2018 - 14:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ay Yapım imzalı, yönetmenliğini Ali Bilgin ve Deniz Yorulmazer’in üstlendiği, senaryosunu Meriç Acemi’nin kaleme aldığı, Star Tv’nin sevilen dizisi “Ufak Tefek Cinayetler” önceki akşam final bölümü ile ekrandaydı.
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