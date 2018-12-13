Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yayınlandığı ilk günden itibaren 45. Bölüm süresince ekranın en farklı, en çok konuşulan ve fenomen yapımı olmayı başaran dizinin oyuncuları son bölümü birlikte izledi. Duygusal anların yaşandığı finalin ardından sahneye çıkan dizinin yapımcılarından Pelin Diştaş, oyuncular, dizinin yönetmenleri Ali Bilgin, Deniz Yorulmazer ve senaristti Meriç Acemi ekipte emeği geçen ve ekran başında diziyi izleyen herkese teşekkür etti.