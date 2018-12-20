Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şarkıcı Sıla Gençoğlu ile oyuncu Ahmet Kural arasında yaşanan kavgaya yönelik savcılık iddianamesi hazırlandı. Savcılık, oyuncu Ahmet Kural hakkında ‘hakaret’, ‘tehdit’ ve ‘basit yaralama’ suçlarından 5 yıla kadar hapis cezası talep etti. Bu arada o gecenin ayrıntıları da ortaya çıktı. İşte yaşanılanlara dair ifadeler:

Ahmet Kural: Sıla’nın evden gitmesini istemem üzerine seslerimizi yükselttik. Fakat tehdit etmedim. Alkollüydük. Birbirimizi kollardan tutarak sarstık. Tartışma 15 dakika sürdü. Birkaç kere yere düştük. sakinleştikten sonra Sıla evden ayrılırken ‘Seni bitireceğim Ahmet’ dedi.

Komşunun misafiri Hatice Zeynep Tunç: Villadan 04.00 sularında kadın ve tokat sesleri geldi. Kural ‘O..... seni, seni öldüreceğim. Dışarı çıkmayacaksın. Sen dayak istiyorsun. Bak şimdi neler oluyor.’ diye bağırdı. Korktuğum için polisi arayamadım.

Sıla’nın şoförü Mahmut Kaçak: Üstü başı dağılmış bir vaziyette araca bindi. Kendisini asistanı Rüçhan Hande Kızıl’ın yanına bırakmamı söyledi. Ben arabayı sürerken Sıla, Ahmet Kural’ın kendisini dövdüğünü söyledi.

Rüçhan Hande Kızıl: Beyaz gömleğinin düğmeleri kopuk, yakası yırtıktı. Kan izi vardı. Yüzünün sol tarafı şişti. Ahmet Kural’ın saçından tutup başını duvara vurduğunu, tekme attığını anlattı.

Sıla’nın diğer asistanı Togay Han Numanoğlu: Sıla’nın ağlamış ve darbedilmiş olduğunu gördüm. Yüzünde kızarıklık, şişlik ve kollarında morluklar vardı.

Doktor Cem Mumcu: Sıla’nın çağırması üzerine yanına gittim. Yaptığım muayenede vücudunda ekimoz ve ödemler gördüm.