Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Furkan Palalı ve Megumi Masaki ile birlikte başrolü paylaşan Öçal, filmde eski istihbarat subayı ‘Zafer’ karakterine hayat veriyor. ‘Yuvaya Dönüş’ filmi için önemli konserlerini iptal ettiğini söyleyen ünlü sanatçı, “Nihayet uzun zamandır beklediğim, içinde romantizm, duygusallık ve dostluk bulunan gerçek bir senaryo geldi. O yüzden konserlerimi iptal ettiğim için hiç pişman değilim. Çok mutluyum ve keyifle oynuyorum. Filmin Japonya’da da vizyona girmesi çok büyük bir ayrıcalık. İnanıyorum ki, bu film ile Türkiye Japonya dostluğu tekrar pekişecek" dedi.

HOBİM OYUNCULUK

2019 yılının Japonya’da ‘Türk Yılı’ ilan edilmesi ile önemini bir kat daha artıran film, 30 Nisan tarihinde Tokyo’da ardından Türkiye’de vizyona girecek. Sinema seyircisini çok özlediğini belirten oyuncu Burhan Öçal, “Oynadığım filmlerde beni hep mafya babası ya da dominant karakterlerde gördükleri için projeye benden daha çok arkadaşlarım sevindi. Aslında müzisyenim, hobi olarak oyunculuk yapıyorum. Senaryonun gerçek bir hikâyeyi yansıtması beni çok etkiledi. O yüzden buradayım. Japonya’da Japon müzisyenlerle ortak projelere de imza attık. İnanıyorum ki, şimdi de bu film Japonya ile olan bağımızı daha çok güçlendirecek, köprü görevi görecek” dedi.

Gazeteci-Yazar Erdal Güven’in ‘Tahran’dan Kaçış’ kitabından esinlenilerek sinemaya uyarlanan filmin senaristliğini Fatih Özcan ve Şeyda Delibaşı, yapımcılığını Macmedya, yönetmenliğini ise Hakan Kurşun üstleniyor. Çekimleri Kapadokya, İstanbul ve Tokyo’da gerçekleşecek olan ve uluslararası nitelik taşıyan yapım özgün senaryosu ile seyirciyi derinden etkileyecek.