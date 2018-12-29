Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selami Şahin'in büyük abisi Ahmet Şahin, hayata gözlerini yumdu. Şahin’in cenazesi yarın (30 Aralık Pazar) öğlen namazına müteakiben Vatan Caddesi'ndeki Murat Paşa Camii'den kaldırılarak Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.

Twitter hesabından bir açıklama yapan Selami Şahin, "Bu acı günümde arayıp başsağlığı ileten ve yanımda olan tüm dostlarıma teşekkür ederim. Merhumun cenazesi yarın (30 Aralık Pazar) Fatih Murat Paşa Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilecektir." ifadelerini kullandı.