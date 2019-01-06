Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünlü oyuncu Tolga Karel, Instagram hesabından şu sözleri paylaştı: “TIR işine girdiğimi öğrenen bazı insanlar, benden uzaklaşmaya başladı. Haftada en az 2 kere arayıp soranlar şimdi bakıyorum yoklar. Zira menfaatlerine ters geldim. Demek ki sadece şöhret sahibi olduğum için yakınlaşmak istemişler. Peki ya ben bugün TIR şoförüyken, yarın 100 TIR’lık bir filonun sahibi olursam o zaman daha mı kıymetli bir adam olacağım? Yere batsın sizin sahte sevginiz.”

