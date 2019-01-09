Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kadın dizisinde oynayan ve başrol oyuncularından biri olan Seray Kara, ‘Şirin’ karakterine başarılı şekilde hayat veriyor. Dizide rolü gereği kötü, sevilmeyen ve entrikalarla dolu bir kişiliği canlandıran Kaya, sık sık takipçileri tarafından eleştirilere maruz kalıyor. Genç oyuncu, Instagram’daki bir takipçisinin “İki dizide oynayıp Oscar kazanmış gibi davranıyor. Bakalım 2-3 yıl sonra sular durulduğunda ne yapacaksın. Bu kadar laubalilik bir tek Türklerde olur. Senin yaşında millet cayır cayır çalışıyor. Sen ipini koparmış ... gibi geziyorsun” sözlerine sert bir cevap verdi. Kaya, açtı ağzını yumdu gözünü ve tepkisi şu sözleriyle dile getirdi: Söylediğiniz şeyleri çok ciddiye aldığımdan değil, bizlere her şeyi söyleme hakkını kendinizde bulmanızdan genelde bu tür şeyleri paylaşıyorum. Bu paylaştığım arkadaş, diğer klavye delikanlıları gibi kendince yorumda bulunmuş. Ben de kendisine sormak istiyorum. Sen kimsin? Birini kendi seviyenle küçümserken sen bu hayatta kimsin? Sana yanlış bildiğin şeyleri öğreteyim. Ben iki dizide oynayıp bahsettiğiniz şeyi kendimde görmedim. Mesleğimin sekizinci yılına girdiğim dönemimde uzun süren dört dizide yer aldım. Zamanında benim yaşımdaki (18) kişiler geziyorken ben çalıştım. O yüzden şimdi hak ettiğim hayatı yaşıyorum. Müsaadenizle...”