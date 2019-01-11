Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bahar Öztan yaşadığı hastalık sürecini anlatırken doktorların hakkında söylediklerini açıkladı. Ünlü oyuncu şunları söyledi: Kanser çok zor bir hastalık. Bana uzun tetkikler yapıldı bulunamadı. Uzun zaman sonra kanseri öğrenince rahatladım. İlk hastalık zamanında şişkinliğim vardı. Rabb’im mücadele etmeme izin verdi, ben de hiç bırakmadım. Ben iki sefer dördüncü evreden döndüm. İlkini atlattım, ikincisini öğrendiğimde çok acı çekiyordum. Son ameliyatım 13 saat sürdü. Tam iyileşeceksiniz, kemoterapi başlıyor ve vücut yeniden darbe alıyor.

Doktorlar, arkadaşlarıma ömrümün çok az kaldığını söylemişti. Üzülüyorsun hâliyle. “Neden üzülüyorsun, senden daha gençler bu hastalıkla mücadele ediyor’ dediler. Bunu söyleyen benim biyopsimi yapmış bir doktor. Çok acımasız bir sektör. O ekibe güvenseydim, bugün yaşamıyordum. Benim saçlarım dümdüzdür. İlk hastalıktan sonra yine dümdüz çıktı. İkinci hastalıktan sonra bildiğiniz bonus oldum.