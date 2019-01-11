Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Arda Turan'la mahkemelik olan ünlü şarkıcı Berkay Şahin, 30 Ocak'ta görülecek davaya az bir süre kala çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ece Erken'e konuşan şarkıcı, "Karımın hakkını kimseye yedirmem. 30 Ocak'ta herkesin gözünün içine baka baka söyleyeceklerim olacak. Gizlilik kararı da yok her şey açığa çıkacak" sözleriyle dikkat çekti.

"HER ŞEY AÇIĞA ÇIKACAK"

Arda Turan ve Berkay Şahin bir gecce kulübünde kavga etmiş, iddiaya göre Arda Turan, Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin'e laf atınca ortalık karışmıştı. Arda Turan, Berkay'a kafa atarak burnunu kırınca ikili arasında yaşanan olay mahkemeye taşınmıştı ve ikilinin 30 Ocak'ta hakim karşısına çıkacakları belli olmuştu. Duruşma öncesi Berkay, Söylemezsem Olmaz moderatörü Ece Erken'e çok özel açıklamalarda bulundu. Ece Erken canlı yayında Berkay'ın kendisine anlattıkları şöyle anlattı: "Karımın hakkını kimseye yedirmem. 30 Ocak'ta herkesin gözünün içine baka baka söyleyeceklerim olacak! Gizlilik kararı da yok her şey açığa çıkacak."