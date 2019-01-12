Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünlü oyuncu Hande Erçel’in kanser tedavisi gören annesi Aylin Erçel hayatını kaybetti. Annesinin ölümüyle yıkılan Hande Erçel’e sevenleri sosyal medya üzerinden binlerce başsağlığı diledi. Hayatını kaybeden Aylin Erçel için bugün Zincirlikuyu Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Törende, Hande Erçel taziyeleri kabul ederken ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. Annesini kaybeden Hande Erçel’i arkadaşları yalnız bırakmayarak teselli etmeye çalıştı. Aylin Erçel’in cenazesine Murat Dalkılıç, Bestem Su Özdemir, Tolga Sarıtaş, Tolgahan Sayışman, Ahmet Mümtaz Taylan gibi sinema ve dizi oyuncuları katıldı.

Hayatını kaybeden Aylin Erçel için rahmet dileyen Murat Dalkılıç, ’’Allah rahmet eylesin, güzel bir melek göçtü. Allah huzura kavuştursun’’ ifadelerini kullanarak üzüntüsünü dile getirdi.

Zincirlikuyu Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Aylin Erçel, Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedildi.