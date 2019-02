Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yener “Biz alkış bağımlısı zavallılarız” diyerek alkışlanmak istemediğini söyledi.

“Hande Yener Best of albümü yapmayı düşünüyor musunuz?’’ sorusuna şöyle cevap verdi: Henüz Best of yapacak kadar yaşlanmadım. Belki bir 30 yıl sonra düşünebilirim. ‘Best of’ demek eskilerimi pişirip sunuyorum, artık üretemiyorum, ben bittim demek. Bu sebepten ki; bu tarz bir albüm benim için emeklilik ikramiyesi olur.

Hande Yener ‘’Magazin, mısır patlağı gibi bir şey. Herkes ‘Yemem’ der ancak ortaya koyarsanız hepsi bir avuç alır. Sokakta beni gördüklerinde eğer elimle kamerayı kapatmaya çalışıyorsam bu evdeki seyirciye yapılmış bir harekettir. Onlara biraz ayıp etmiş hissederim kendimi” dedi.