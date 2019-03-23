Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'nin milli file bekçisi Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel yapımcılığa soyundu. 2008 Belçika Güzeli olan Demirel, geçtiğimiz yaz Bilgi Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü'nü bitirdikten sonra hep hayalini kurduğu sinemaya yapımcılık şirketi kurdu.

FUTBOLCUNUN HAYATINI ANLATACAK

Daire Production adını verdiği yapım şirketinin ilk projesi ise bir futbolcunun hayatını anlatacağı 'Krampon'filminin çalışmalarına başlayan Zeynep Demirel, "İlham kaynağım tabii ki eşim Volkan Demirel. Ancak filmimde anlattığım kişi o değil. İlk uzun metrajımda kamerayı, bildiğim bir konuya, futbola çevirmek istedim" dedi.

"HAYALİMDEKİ MESLEK YÖNETMENLİK"

Demirel, sektöre nasıl giriş yaptığını da şöyle anlattı: "Aslında benim hayalimdeki meslek yönetmenlik. 'Elmacı' adında orta metraj belgesel filmim var. Şu an festivalleri dolaşıyor. Ressam Ali Elmacı'nın sanatıyla ilgili deneysel bir belgesel. Bilgi Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü'nü bitirdim. Bu belgesel de mezuniyet projem."