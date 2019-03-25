Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hem teklinin hem de Nisan ayında yayınlanacak olan ''Elimde Dünya'' isimli yeni albümün prodüktörlüğünü Fatma Turgut, Tarkan Gözübüyük, Cihan Barış ve Ozan Tügen üstlenirken, tekli ve albüm kayıtları Babajim Stüdyosu'nda kaydedildi.

Müzikseverlerin meraklı bekleyişine söz ve müziği Can Bonomo imzası taşıyan ''Bir Varmış Bir Yokmuş'' şarkısıyla cevap veren sanatçı, yeni teklisinin düzenlemesinde Barış Ertunç, Hüseyin Deniz ve Ozan İnam ile çalıştı.

Şarkının klip çekimi için Murat Onbul’un yönetmenliğinde kamera karşısına geçen Fatma Turgut'un görüntü yönetmenliğini ise Veli Kuzlu üstlendi.

Klipte bir fotoğrafçıyı canlandıran Fatma Turgut'un dikkat çeken kostümleri Tanju Babacan tarafından özel olarak tasarlandı.

Klipteki görünümüyle herkesi büyüleyen Fatma Turgut, yeni şarkısıyla müzikseverlerden tam not alacak.

Fatma Turgut’un yeni albümü ''Elimde Dünya''nın habercisi ''Bir Varmış Bir Yokmuş'' teklisi, bugün itibarıyla Avrupa Müzik markasıyla tüm platformlarda yayında!