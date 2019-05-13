Söz, Hakkı Yalçın ve Ayla Çelik imzası taşıyan ve müziği Ayla Çelik’e ait olan “Aşkların En Kralı” isimli eserin aranjörlüğünü usta müzik adamı Okay Barış üstlendi. Bu yazın star şarkısını bulduğunu ifade eden Kuşum Aydın “Bu yaz aşıkların dilinden düşmeyecek bir eser yakaladım, Ayla Çelik ve Hakkı Yalçın duygularıyla yaza damga vurmaya geliyorum. Beni heyecanlandıran bir çalışma oldu” dedi. Bu yaz şarkısı “Aşkların En Kralı” aşıkların dilinde marş olacak vurgusunu yapan eğlencenin sihirbaz ismi Kuşum Aydın, ilk kez bu kadar iddialı geliyor.
Kuşum Aydın yeni şarkısıyla dönüyor
13.05.2019 - 10:50 | Son Güncelleme: 13.05.2019 - 10:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sahnelerin tartışmasız taçsız kralı Kuşum Aydın, yeni şarkısını sevenlerine sunmak için geri sayıma başladı.
Etiketler : Kuşum Aydın,
624070 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/624070.aspx
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