Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kemal Başbuğ yönetmenliğinde çekilen klip için özel olarak 101 güvercin kullanıldı. İstanbul Beykoz Kundura Fabrikasıyla birlikte Avrupa ve Anadolu yakasının bir çok yerinde çekimler yapıldı. Çekimlerde halktan insanlar rol aldı. Rojin yeni klibi için şunları söyledi; Bir çok sosyal sorumluluk projeleri yaptım. Yapmaya devam edeceğim. Duyun Beni şarkımın sözleri çok anlamlı, özellikle bu şarkıma klip çekmek istedim. Klipte beyaz güvercinler yer alıyor, güvercin, Ezidi kızları temsil ediyor, tertemiz günahsız kızlar, onların sesini duyurmak için kullandım. 101 güvercin... şimdi sırada Erbil’deki huzur evi için bir sosyal sorumluluk projesi hazırlıyorum. Projenin adı “Bir Gün Hepimiz” .. detaylarını yakında paylaşacağım” dedi…