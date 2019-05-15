Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dolu dolu bir programla 13-20 Mayıs 2019 tarihleri arasında SosyalBen destekçisi rol model isimlerin de destekleriyle yeteneklerini keşfedip, geliştiren çocuklar unutulmaz bir hafta yaşayacaklar.

SosyalBen destekçisi Hakan Sabancı’yla 14 Mayıs Salı tarihinde spor dolu bir gün geçiren SosyalBen Çocukları farklı spor dallarını deneyimlemeyi hedefledikleri günde bowling etkinliği gerçekleştirdiler. Hakan Sabancı’nın birebir yakından ilgilendiği bu günde Vodafone Arena BJK Stadı’nda 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’na Özel unutulmaz bir şeref turu gerçekleştiren çocuklar, İstanbul’un eşsiz manzarası eşliğinde boğaz turuna katıldılar. Hakan Sabancı, “Türkiye’nin dört bir yanından İstanbul’a gelen 12 SosyalBen Çocuğu ile birlikte geçirdiğim bu gün benim için çok özeldi. Birbirinden farklı spor dallarını deneyimlediğimiz keyifli anlar geçirdik. SosyalBen Vakfı’yla tanıştığımız günden bu yana çocuklarımızın gelişimlerine katkı sağlayacak çalışmaların bir parçası olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Çocuklarımızın geleceği için SosyalBen’in bir parçası olarak desteklerime elimden geldiğince devam edeceğim.” diye duygularını dile getirdi.

Kurulduğu günden bu yana Kars’tan Edirne’ye Sinop’tan Hatay’a, Nepal’den Moğolistan’a, Kamboçya’dan Karadağ’a kadar Türkiye’nin ve dünyanın birçok bölgesinde gerçekleştirdiği saha çalışmalarıyla 22.000’den fazla çocuğun hayatına dokunan SosyalBen Vakfı, ilkeleri doğrultusunda çocukların sosyal gelişimlerine katkıda bulunarak yaşadıkları dünyanın farkında ve sorumlu bireyler yetiştirmeyi amaçlıyor.