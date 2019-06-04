Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Serik ilçesine bağlı turizm bölgesi Belek’teki Regnum Carya Otel’de iki saat sahnede olması beklenen Lopez, konser öncesi bir ekiple otele gelerek incelemelerde bulundu. Ekibin onay vermesi üzerine otel yönetimi ve ünlü şarkıcı kontrat imzaladı. Bu arada bilet fiyatları da belli oldu. Jennifer Lopez’i ayakta dinlemek 4 bin TL, locadan dinlemek ise 20 bin avro (131 bin lira). Biletlerin hızla tükendiği konser öncesi 28 locanın büyük bölümü satıldı. Antalya’da üç gece geçirecek olan şarkıcı, beş yatak odası, özel havuzu ve helikopter pisti bulunan kurşun geçirmez camlarla kaplı üç katlı bir villada kalacak.