Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rol aldığı sinema ve dizi filmlerde rolünün hakkını veren ve her karakterde kendini sevdiren ünlü oyuncu Eda Ece, hoş sohbetiyle kendisiyle ilgili merak edilenleri cevapladı. MAG dergisi için objektiflerin karşısına geçen Yasak Elma dizisinin ‘Yıldız’ı, bugüne dek reddettiği hiçbir projeden pişman olmadığını belirtti. Yazmayı çok sevdiğini anlatan Eda Ece, ileride kendi yazdığı bir karakteri canlandırmayı hayal ediyor...

¥ Sizi en çok ne heyecanlandırır, dizi mi sinema mı?

İkisi de aynı derecede önemli, emek harcadığın işler. Sinema, sürecinin başlangıcı ve bitişi belli olduğu için karakterin nereye gideceğini net olarak görerek başlıyorsun. Dizi, daha uzun soluklu olduğundan içinde çok fazla dönüşüm barındırıyor.

¥ Reddettiğiniz ve daha sonrasında büyük başarı kazanan bir iş oldu mu?

Bugüne dek olmadı. Ben bu konuda iyi seçimler yaptığımı düşünüyorum, hangi dizinin tutacağına dair bir öngörüm oluyor, negatif de bir enerjim yoktur genelde işlerim uzun sürdü. “Keşke şunu kabul edip de oynasaydım” dediğim bir iş olmadı, Allah pişman etmesin.

¥ Sizin için hayatta ulaşılabilecek en önemli nokta nedir? Para, ün, huzur?

Kendim para kazanıyorum on senedir. Daha öncesinde de ailemin bana sağladıkları sayesinde, para derdim olmadı. Odak noktam, para değil. Hatta umurumda değil. Ünlü olmanın ise zararı, yararından çok bence. Nereye gidersen git tanınmıyor olmanın verdiği rahatlık ve bu psikolojinin insanı ne kadar rahat bıraktığını ve normalleştirdiğini bilmenin kıymeti, bunu kaybettiğinde anlaşılıyor. Ün denilen şey, senin kendi kendine kalma hâlinden çalıyor. Hedef hâline de gelebiliyorsun bu yüzden. Kilo alıp vermek, saçının o gün ekranda kötü gözükmesi bunların hepsi ve sen, bir mesele oluyorsun. Aslında çok savunmasız bir durum. Ekranın önüne çıkıyorsun ve herkes istediği gibi seni eleştirebiliyor. Çok fazla göz önünde bulunmak mutluluk getirmiyor. Her mesleğin iyi ya da kötü yanları var. İyileri için kötülere katlanıyorsun. Huzuru ve mutluluğu istemeyen ise yoktur herhâlde. Huzur en büyük hedef tabii ki. Ne yapıyorsan yap içinin rahat olması ve iyi hissetmek, mutluyum demekten, bunu hissetmekten başka ne ister ki insan.

MAKYAJ BÜYÜK DESTEKÇİMDİR

¥ Sizi hep şık ve özenli görüyoruz. Makyajla aranız nasıl? Far, ruj veya allık seçerken hangi renkleri tercih edersiniz?

Makyajla aram iyi. Makyaj oyunculuğun bir parçası. Bir karakteri canlandırırken Eda olmaktan çıkıp başka bir role bürünmek için saç ve makyaj bizim en büyük destekçimiz. Yönetmenle iş yaptığım kadar makyaj sanatçıları ve kuaförle de iş yapıyorum. O kılığa bürünmek için hayatımın büyük bir bölümünü ayırıyorum saça ve makyaja. Set dışındaki bütün organizasyonlarda da hayatımın her anında makyaj yer alıyor. Kendim de çok seviyorum, orası ayrı. Olabildiğince doğal ve paraben içermeyen ürünleri tercih etmeye çalışıyorum. Abartılı makyajları asla sevmiyorum, soft ve az makyajın insanlara yakıştığını düşünüyorum

¥ Stilinizi nasıl tanımlarsınız? Dolabınızda eksik olmayan parçalar nelerdir?

Sabah uyanır uyanmaz sete geldiğim, günde en az on kıyafet değiştirdiğimden ve 12 saat çalıştığımdan dolayı benim için değil Yıldız rolü için giyiniyorum bu aralar. Dinlenerek, seyahat ederek geçirebildiğim bana ait zamanlarda ise çok fazla giyinmeye takılmıyorum. Dolabım genelde kot ceketler, jeanler ve spor ayakkabılar var...

DÜNYAYA KATKIM: YEDİ DİZİ DÖRT FİLM

¥ Canlandırdığınız karakterleri bir kenara bırakırsak Eda’yı tanımak isteriz... Kendinizi birkaç cümleyle anlatmanızı isteseydik neler söylerdiniz?

Kendini tanıma bir serüven ve ben 29 yaşındaki hâlimle kendimi biraz da olsa tanıdığımı düşünüyorum, daha çok yolum var. Çalışkan bir insan olduğuma eminim çünkü gerçekten çok çalışıyorum. Empati gücüm fazla, bu oyunculukta da işime yarıyor karşımdakinin duygusunu hisseder, kendimi onun yerine koyar insanları anlarım, bana iyilik de yapsalar kötülük de.... Kimseyi yargılamam, bu özelliğimi seviyorum. Çok yönlüyümdür, ilgi alanlarım fazladır. Çok hızlı düşünür, hızlı hareket ederim. Fakat çok kararsızım.

¥ Geriye dönüp baktığınızda, sizin hikayenizin altı çizilmesi gereken yerler nereleri olabilir?

Çocuğum yok, yedi filmim dört de dizim var. Sanırım dünyaya en büyük katkım bu. Umarım ileride altını daha da belirgin çizebileceğim işler yapabilirim.

¥ İlerideki hedeflerinizi öğrenebilir miyiz?

Kendi yazdığım bir şeyi oynamayı isterim. Sahnede olmayı isterim. Kendi inandığım bir projenin yapımcısı olmayı isterim. Bu sektörden kazandığım parayı yine bu sektöre yapılacak güzel işler için kullanmak istiyorum.