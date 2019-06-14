Wihi grubu kendi müziklerini kendileri yapıyor ve altyapı, söz, beste, klip çekimi her şey onlara ait. Air Conditioner şarkılarının bir fragmanı yayınlandı ve çok yakında MV gelmesini bekleniyor. Türk fanları her zaman onların yanında olduğu için Türklere karşı sonsuz bir minnettarlıkları var ve Türk fanlarını çok sevdiklerini belirtiyorlar. Konserler ilerleyen zamanlarda başka grupların gelmesi için ön ayak olmakla kalmayıp , Türkiye'de K-pop kültürünün yayılması için atılmış en büyük adım olacaktır.
Türkiye'de ilk defa Güney Kore K-POP konser turnesi gerçekleşecek
14.06.2019 - 18:13 | Son Güncelleme: 14.06.2019 - 18:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kendi müziklerini kendileri yapan Wihi grubu Türkiye'de ilk kez konser verecek.
Etiketler : K-POP konser turnesi,
631035 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/631035.aspx
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