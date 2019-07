Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Harbiye’deki her konserinde sahne enerjisiyle büyük beğeni toplayan Levent Yüksel, yine geleneği bozmadı. ‘Ya Sonra’ şarkısı ile konserine başlayan başarılı sanatçı, ‘Ayrılmam’, ‘Kadınım’, ‘Medcezir’, ‘Tuana’, ‘Karaağaç’, ‘Bi Daha’, ‘Zalim’ gibi klasiklerinin yanı sıra üç yıl önce çıkardığı arabesk albümü ‘Hayatıma Dokunan Şarkılar’ dan seçtiği ‘Mutlu Ol Yeter’, ‘Kaderimin Oyunu’, ‘Yalnızım Dostlarım’ şarkılarıyla müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.



Şarkılarıyla olduğu kadar Hakan Akkaya imzalı sahne kıyafetleriyle de dinleyicilerin beğenisini kazanan Levent Yüksel, yaklaşık üç saat kaldığı sahnede bir an olsun düşmeyen temposuyla sahnede adeta devleşti.



Dinleyicilerin konser boyunca her şarkısına hep bir ağızdan eşlik ettiği Levent Yüksel, konser sonunda dakikalarca ayakta alkışlandı.