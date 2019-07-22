Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çekimleri Tekirdağ’da başlayacak olan “Seninle Güzel” isimli sinema filmi öncesi sağlık ve görsel bakıma giren Ayhan Işık işe dişlerle başladı. Oyuncular için diş bakımının önemli olduğunu ve mesleki açıdan yanlış tedavinin zarar vereceğini ifade etti. Yıllardır diş sağlığını Doktor Fulya Üçem’e teslim ettiğini söylerken başarılı Doktor “Sesini kullanan oyuncuların ve ses sanatçılarının diş tedavisi aşamasında herkesten çok daha hassas davranmaları gerekmektedir. Tedavi aşamasında ağız alanına yapılan en ufak bir değişim özellikle S ve F harflerinin telaffuzunu bozmakta olup sanatçının ses rengini konuşmasını değiştirebilmektedir. Bu değişim kişinin sanat hayatına mal olabilmekte düzeltme aşamasında eski ses rengini yakalayabilmek için yapım aşaması çok daha sancılı geçmektedir” diyerek sanatçılarıda uyardı. Ünlü oyuncu Ayhan ışık, yapacağınız ve umursamadığınız şeyler mesleki zarara uğratabiliyor her zaman araştırarak doğru kişileri buldum ve başarımda etkileri büyüktür vurgusunu yaptı.