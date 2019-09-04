Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çukur, yeni sezon için Güllerin Savaşı ile ünlenen genç ismi kadrosuna dahil etti. Geçtiğimiz sezon izleyiciyi ekrana kilitleyen ve final sahnesiyle akıllarda birçok soru işareti bırak fenomen dizi Çukur, kadrosuna yeni isimleri dahil etmeye devam ediyor. Çukur, yeni sezon için Güllerin Savaşı ile ünlenen genç ismi kadrosuna dahil etti. Heyecanlı bir finalle sezonu kapatan dizinin başrol oyuncusu Aras Bulut İynemli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni sezon çekimlerinin başladığını duyurmuştu. Kadrosunda güçlü isimleri barındıran diziye, genç oyuncu Damla Sönmez, dahil oldu.

Çukur dizisinde Baykal'ın kızı Efsun karakterine hayat verecek. Güzel oyuncu uzun süre ara verdiği ekran macerasına reyting rekortmeni bir dizi ile devam edecek. 32 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz Şubat ayında vizyona giren Sibel filmindeki performansıyla da dikkatleri üzerine çekmişti.

Dizinin başrol oyuncularından Aras Bulut İynemli yaptığı bu paylaşımla yeni sezon çekimlerine başlandığını duyurmuştu.