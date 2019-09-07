Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2017 Best Model of Turkey birincisi olan Aslıhan Karalar, yeni sezonda ekrana gelecek olan 'Diriliş Osman' dizisinin kadrosuna dahil oldu. Burak Özçivit'in partneri olan Karalar, rol alacak.

EĞİTİM ALMAYA BAŞLADI

Oyuncu, Riva'da gerçekleşen provalarda at binme, kılıç kullanma ve ok atma eğitimleri de görüyor. Yapım için ayrıca tüm kadın oyuncuların, yemek pişirme dersi de aldığı öğrenildi. Oyuncular haftanın dört günü çiftliğe giderek, çekimler başlayana kadar çalışmaya devam edecek. Aslıhan Karalar aynı zamanda rolü için tarih dersleri almaya başladı.