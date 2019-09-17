Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na gelen bir vatandaş, 18 rap sanatçısı hakkında şikayet dilekçesi sundu. 18 rapçının seslendirdiği 15 dakika süren parçada adalet, özgürlük, eğitim, kadına yönelik şiddet, hayvana yönelik şiddet, doğa gibi konular işleniyor.