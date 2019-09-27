Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Önceki gün bir TV’de programa konuk olan Fatih Bulut, “2 yaşındayken geçirdiğim bir hastalık nedeniyle yüzde 40 işitme kaybım var. Nota da bilmem, notasız okurum şarkıları” dedi ve ekledi: “Yakında 4 yeni şarkım çıkacak. Sevenlerim yine buna benzer bir eser istiyor, o da hazır; adı ‘Sultan Süleyman’ olacak.”

İrem’den cevap bekliyor

Şarkının İrem Sak’ın yaptığı paylaşımla patladığını hatırlatan Fatih Bulut, sürpriz bir işbirliğinden de söz etti: “Kendisiyle sanal alemde bir ön görüşmemiz oldu, ikinci klipte oynaması için teklifte bulunduk.”