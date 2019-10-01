Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, geçtiğimiz hafta Pazartesi günü akşam saatlerinde 4. Levent-Maslak arası Büyükdere Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde spordan çıkarak 34 HA 122 plakalı lüks otomobiline binen ünlü teknoloji editörü ve Youtuber Hakkı Alkan, evine doğru seyretmeye başladı. Alkan şeridinde seyrettiği esnada kız arkadaşıyla birlikte yolda giden 34 CDR 919 plakalı Ali isimli motosiklet sürücüsü, sapağı kaçırdığını fark edince sinyal vermeden aniden şerit değiştirdi. Son anda fark ederek frene basan Alkan, duramayarak motosikletliye arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve kız arkadaşı yere düşerek savruldu. Kaza sonucu şans eseri motosikletli çift yara almadan kurtulurken, araçlarda ise maddi hasar meydana geldi. Kaza anı ve sonrasında yaşananlar ise yoldan geçen motosiklet sürücüsü İsmail Öznam’ın kask kamerasına yansıdı.

“Hatanın kendisinde olduklarını da kabul ettiler”

Yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaşan Hakkı Alkan, “Hayatımda ilk defa kaza yaptım. Dün akşam büyük bir şok yaşadık. Spor yaptım, eve doğru geçiyordum. Levent’ten Maslak’a doğru yaklaşık 5-10 dakikalık bir yolum vardı. Bu yolu sakin bir şekilde alırken, acayip bir şeyle karşılaştım. 3 şeritli herkesin vızır vızır aktığı bir yolda önüme üzerine 2 kişi olan bir motosiklet geçti ve durdu. Görür görmez, hızlı bir şekilde frene asıldım. Aracı mümkün olan en kısa sürede durdurmaya çalıştım ama maalesef çarpışmayı engelleyemedim. Sonrasında aracın dörtlülerini yaktım ve önce motosikletteki arkadaşlara baktım. Ayağa kalktıklarını görünce kenara geçtiler ve motosikletlerini kenara çektiler. İyi misiniz diye sorarak herhangi bir ambulans ister misiniz? diye sordum. O anın sıcaklığıyla belki kırıkları fark edememiş olabilirler diye ambulans çağırmayı önerdim. Onlar öyle bir şey talep etmeyince, aracımı bir anda çekmem gerektiğini düşündüm. Çünkü orası çok mantıksız bir yerdi. O esnada başka bir motosikletli geldi, araçlar durdu. Türkiye’de gerçekten çok yardımsever insanlar var. Açıkçası ben bu kadar yardımsever insanın etrafımızda olduğunu bilmiyordum. Sonrasında motosikletli arkadaşlarla da sohbet ettim. Hatanın kendisinde olduklarını da kabul ettiler. Araçlarda da aman aman bir hasar yoktu. Önemli olan can sağlıydı, diğerler ikinci plandı” dedi.