Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaşlı futbolcu Oğuzhan Özyakup ile Nisan ayından beri birlikte olduğu oyuncu Melisa Aslı Pamuk'un ilişkisi adım adım evliliğe doğru gidiyor! Takvim'de yer alan habere göre; çiftin aileleri, geçtiğimiz günlerde Zekeriyaköy'de buluşup tanıştı.

ÖNÜMÜZDEKİ YAZ DÜĞÜN VAR

İddialara göre; çekirdek ailelerin bir araya gelip uzun uzun sohbet ettiği buluşmada, iki aile üyeleri de birbirlerini çok sevdi. Ailesinin de onayını alan 27 yaşındaki futbolcu, evlilik kararını öne çekti. Kendisinden 1 yaş büyük kız arkadaşıyla 2020 yaz başında evlenmeyi planlayan Oğuzhan, Melisa Aslı Pamuk'tan da olumlu yanıt aldı.

DÜĞÜN YERİ BAKIYORLAR

İddialara göre genç çift, düğün için şimdiden de yer arayışına başladı.

Hollanda doğumlu Melisa Aslı Pamuk, Çarpışma dizisinde Cemre karakterini canlandırdı.