Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konser sırasında başlayan sağanak yağmura rağmen konser alanından ayrılmayan yüzlerce kişi, yağmurlukları giydi, şemsiyeleri açtı ve doyasıya eğlendi. Seyircileri gören Yalın da yağmurluğunu istedi ve sahnenin üstü açık kısmında, yağmurun altında konsere devam etti. Yağmur yağışı ve Yalın’ın sevilen şarkılarının eşliğinde romantik dakikaların yaşandığı konser yaklaşık 2 saat sürdü. Ardından konserin diğer ayağı için Bursa’ya geçen başarılı müzisyen, burada da yoğun yağmur yağışına rağmen alanı dolduran binlerce kişiye unutulmaz bir gece yaşattı.