Yürüme güçlüğü şikayetiyle Ankara'da iki ay tedavi görerek Bodrum Torba'daki evine dönen 76 yaşındaki ünlü oyuncu Fatma Girik, kardeşi Günay Girik ile birlikte motosiklet gezintisi yaptı. Neşeli tavırlarıyla dikkat çeken Girik, Torba sahilinde kısa bir tur attıktan sonra evine döndü.
Fatma Girik Bodrum sokaklarında motosiklet turu attı
06.11.2019 - 16:26 | Son Güncelleme: 06.11.2019 - 16:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik, Bodrum sokaklarında motosiklet turu attı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Fatma Girik,Bodrum,motosiklet,
660944 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/660944.aspx
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