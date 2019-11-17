Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başrollerini Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek ve Kerem Alışık'ın paylaştığı ATV'nin aşk ve dram dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın setinde kriz çıktı. Başrol oyuncusu Murat Ünalmış'ın set çalışanına yumruk atmaya çalışması iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.

ÇALIŞANLA TARTIŞTI

TV100'ün haberine göre, dizi piyasası son günlerde "Bir Zamanlar Çukurova" dizisinin setinde yaşanan kavgayı konuşuyor. Her bölümüyle seyirciyi ekran başına dikmeyi başaran fenomen dizinin başrol oyuncusu Murat Ünalmış'ın, sette bir çalışanla tartıştığı söyleniyor.

YUMRUK ATMAYA ÇALIŞTIĞI İDDİA EDİLDİ

İddiaya göre sinirlerine hakim olamayan Ünalmış, çalışana yumruk atmaya çalıştı. Kavgayı müdahele edenler, tarafları sakinleştirdi. Yaşanan bu olayAdana'da çekilen dizinin setinde büyük bir gerginliğe neden oldu.

DAHA ÖNCE DE BENZER BİR OLAY YAŞANMIŞTI

38 yaşındaki oyuncunun daha önce "Deli Gönül" dizisinin setinde de bir çalışanla benzer bir olay yaşamış ancak konu kapatılmıştı.