Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Star TV ekranlarında 3 sezon boyunca yayınlanan ve reyting rekorları kıran Söz dizisinde "Ateş" karakteriyle izleyinin beğenisini kazanan Eren Vurdem, Kuruluş Osman dizisine katıldı.

OSMAN GAZİ'NİN YANINDA SAVAŞACAK

Söz dizisinde Ateş olarak hatırladığımız (Karabatak) ünlü oyuncu, ATV ekranında artık izleyicilerle Osman Gazi'nin yanında savaşan bir yiğit olarak yer alacak. Başrollerinde Burak Özçivit, Nurettin Sönmez, Ragıp Savaş, Saruhan Hünel, Aslıhan Karalar gibi isimlerin yer aldığı dizide Eren Vurdem, ok atan ve kılıçla düşmanı doğduğuna pişman edin bir savaşçı konumunda.

TWİTTER HESABINDAN PAYLAŞTI

Öte yandan Eren Vurdem, Kuruluş Osman dizisinin ikinci bölüm fragmanını Twitter hesabından, "Bastığımız yerler yurt, mazlumlara sığınaklık eden görklü bir devlet olacak!" notuyla paylaştı.