Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kayıp ve cinayetlerin araştırıldığı program Müge Anlı ile Tatlı Sert'in sunucusu Müge Anlı, annesinden 3 aylıkken ayrılan Ceylan Öztürk'ün annesini bulmak için harekete geçti. Ceylan Öztürk hiç görmediği annesinin bulunması için yaşadıklarını anlatırken, Anlı'nın "Ben de torunuma aynı şekilde davranıyorum, bu programdayken onu çok özlüyorum" sözleriyle ekran başındaki izleyicileri şaşırttı. Anlı'nın " Torunum" diyerek bahsettiği ise köpeği Lokum çıktı.

"BEN DE TORUNUMU ÖZLÜYORUM"

12 yıldır sürdürdüğü programı büyük başarılar elde eden, birçok kayıp ve cinayet vakalarını çözen ünlü sunucu, özel hayatını magazin dünyasından uzak tutmaya gayret gösteriyor. Hayatı sevenleri tarafından merak edilen Anlı'nın programda "Ben torunuma da kızıyorum. Yağmurda dışarıya çıkma diye. Şimdi sorsan üveyim diye değil ama hasta olmasını istemiyorum. Üvey anneanne diye değil yani. Bu programda da onu nasıl özlüyorum bir bilseniz. Sürekli fotoğraflarına bakıyorum" sözleriyle şaşırttı.

TAKİPÇİLERİ MERAK ETTİ

Yaptığı açıklamayla gündeme gelen Müge Anlı'nın torunu merak konusu oldu. Çoğu takipçi ünlü sunucunun ikinci kez evlilik yaptığını zannedip programın sosyal medya hesabını mesaj yağmuruna tuttu.

MÜGE ANLI'NIN TORUNU KÖPEĞİ ÇIKTI

Takipçilerin Anlı'nın bahsettiği torunu en büyük sevgi kaynaklarından biri de pekinez cinsi Lokum isimli köpeği olduğunu söyledi.