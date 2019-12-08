Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yıllardır mücadele ettiği kaçış sendromu rahatsızlığıyla aylarca yoğun bakımda yatan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz hafta yeniden hastaneye kaldırıldı. Şovmen günler sonra kaldığı hastanede görüntülendi.

SON GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Yakın bir zaman önce Hababam Sınıfı filmi için sete gitmenin heyecanını yaşayan Mehmet Ali Erbil, evinde rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı. Erbil, bir süre yoğun bakımda kaldıktan sonra normal odaya alınan ve fizik tedavi görmeye başladı. Şovmenin menajerliğini yapan ve aynı zamanda yakın arkadaşı olan Stelyo Pipis, Erbil'in son görüntüsünü paylaştı. Tekerlekli sandalyede gülümseyerek poz veren Erbil'in vücuduna takılan aparat ise dikkatlerden kaçmadı.



Hastanede tedavi gören Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsü ortaya çıktı

HASTANEYE AYDA 100-150 BİN TL ÖDÜYOR

TV8 ekranlarında sunuculuk yapan Seray Sever, önceki günkü yayınında Mehmet Ali Erbil hakkında şunları söylemişti: "Geçen hafta ziyarete gittim. 2-3 gün hiç yemek yiyememiş. Ben gittiğimde hapur hupur yemek yiyordu. 'Şimdi döner gelecek' diyordu, toparlamıştı. Bu arada artık sigortası da işlemiyor, sigortası bir önceki hastalığında geçerliymiş. Ayda 100-150 bin TL ödüyor hastaneye"