Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

5 bin 283 metrekarelik arazinin imarını değiştirmek için daha önce beş defa İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) başvuru yapıldı ama talep her seferinde reddedildi. Arazisine akaryakıt istasyonu ve otel yapmak isteyen Tarkan, vazgeçmeyerek yeniden başvurdu. Bayrampaşalılar, arsanın yeşil alan olarak değerlendirilmesini istedi. Tarkan ise şu açıklamaları yaptı: Söz konusu arsa ile ilgili kimseden bir rant beklentim ya da ayrıcalık talebim olmamıştır. Konuyla ilgili 13 yılı aşkın süredir ben de her vatandaş gibi hukuki haklarımı kullanarak başvurularımı yapmış ve mağduriyetimin giderilmesi için bu doğrultuda ilerlemişimdir.