Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünlü sunucu Dilay Kemer bir süredir yakalandığı kan kanseri hastalığına karşı mücadele veriyor. Sosyal medya hesabından kemoterapi aldığı dönemden bir fotoğraf paylaşan güzel sunucu, ikinci kez ilik nakli olacağını söyleyerek "Dualarınızı, enerjinizi bekliyorum" dedi.

"GÜCÜNÜZE İHTİYACIM VAR"

Dilay Kemer, sosyal medya hesabından bir fotoğrafını paylaşarak şu ifadeleri kullandı: "Herkese merhaba, İlk defa bir tbt gününde hastalık zamanından bir şey paylaşmak istedim. 30.08.2018'e ait bu fotoğraf, ilk tedavi-kemoterapi günüm…Aradan geçen 1,5 yılda sayamadığım kadar daha tedavi aldım, hem fiziksel hem ruhsal çok değiştim ama umuyorum ki artık bugün son. Allah'ın izniyle bugün 2. kez ilik nakli oluyorum. Bundan sonraki sürecin uyumlu, kolay, sağlıklı geçmesi için dualarınızı, enerjilerini bekliyorum, gücünüze ihtiyacım var, bana bugüne kadar sevginizi hissettiren güzel kalplerinizden öpüyorum."

"SON DÖNEMEÇTE BİTECEK, SAĞLIKLI ŞEKİLDE GERİ DÖNECEKSİN"

Dilay Kemer'in paylaşımına birçok meslektaşından da güzel yorumlar yağdı. Kanal D ekranlarında magazin programı sunan Dilay Korkmaz, Kemer'in paylaşımına "Kara şimşek çok iyi olacaksın bu kadar savaştın artık son dönemeçte bitecek ve sağlıklı bir şekilde geri döneceksin.. Senin gücüne hepimiz çok güveniyoruz" yorumunu yaptı.

DİLAY KEMER KİMDİR?

1988 Antalya doğumlu olan Dilay Kemer Fenerbahçe TV'de spikerlik yaptı. Başarılı spiker, Yeditepe Üniversitesi Fransızca Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler mezunudur. 2014 yılının Ekim ayında sarı lacivertli kulüpte görev yapmaya başlayan Kemer, haber bülteni ve program sunuculuğu yaptı. Güzel sunucu, bir süredir kan kanseri tedavisi görüyor.